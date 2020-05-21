Роснефть потребовала взыскать с РБК 43 млрд рублей

Компания Роснефть подала в суд на РБК, потребовав взыскать с него 43 млрд рублей в качестве репутационного вреда из-за статьи о прекращении деятельности компании в Венесуэле.

Полная версия материала вышла под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте Роснефти. На следующий день заголовок изменили после появления уточняющего комментария Роснефти, он стал звучать «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив Роснефти через ЧОП», сообщает РБК.

«Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который Роснефть смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции. Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру «Росзарубежнефти», получил бывший актив Роснефти в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», – заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

РБК заявляет, что убежден в достоверности и объективности информации.

Однако в Роснефти считают, что заголовок поставил под сомнение факт «отчуждения венесуэльских активов за периметр группы». Публикация, по мнению компании, создала «дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительную санкционную политику, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле».

Сумма иска объясняется худшей динамикой акций компании на ММВБ в день публикации.

«Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе», – заявил гендиректор РБК Николай Молибог.

В статье, которая стала предметом иска, говорится, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», которое принадлежит государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем доли 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Это следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее через долю в этой компании Роснефть участвовала в совместном с венесуэльской PDVSA предприятии.

Отметим, что Роснефть заключила в конце марта соглашение с компанией, принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле.