Антитела на коронавирус нашли у каждого седьмого из сделавших тест россиян

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории «Инвитро», имеет антитела к коронавирусу, говорится в сообщении компании.

«Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов», – передает ТАСС сообщение компании. Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тыс. человек.

Как отметили в компании, больше всего людей сдали тесты в офисах в Москве и Подмосковье – более 47%. На втором и третьем местах – Северо-Западный федеральный округ и Приволжье, на них пришлось 14,6% и 9,5% соответственно. Четвертую позицию заняла Сибирь (8,6%), пятую – Центральный федеральный округ (7,9%).

Напомним, 17 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.

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