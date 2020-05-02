Коронавирус заподозрили в умении проникать в клетки большинства млекопитающих

Молекулярные биологи сравнили структуру ключевых белков, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки, у 215 видов рыб, птиц, рептилий и млекопитающих, и выяснили, что коронавирус способен заражать только последних.

Выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv, передает ТАСС.

Исследователи «детально просчитали то, как вирус соединяется с белками различных классов позвоночных живых существ». Расчеты «подтвердили, что SARS-CoV-2 может проникать в клетки большинства млекопитающих, однако они ставят под сомнение то, что он может поражать рыб, рептилий и птиц».

Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 проникает в клетки легких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2, покрывающие определенные типы клеток альвеол.

Эти выросты, как выяснили ученые уже достаточно давно, играют важную роль в жизнедеятельности SARS, возбудителя атипичной пневмонии и близкого родственника нового коронавируса.

Ген, кодирующий данный белок, имеет несколько различных вариаций в геномах разных млекопитающих, значительно меняющих его трехмерную структуру. Первые опыты на животных показали, что эти вариации не мешают заражению кошек, хорьков и обезьян, но снижают вероятность проникновения вируса в организм мышей и крыс.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и их коллеги из Индии и Малайзии расширили поле поисков и проанализировали, может ли коронавирус заражать не только млекопитающих, но и представителей других классов позвоночных животных.

Ученые проанализировали то, как был устроен белок ACE2 в клетках 215 видов рыб, птиц, рептилий и млекопитающих, после чего попытались «виртуально» соединить его с S-белком вируса, который тот использует для проникновения в клетки жертв.

Кроме того, ученые провели аналогичный анализ для вспомогательного белка TMPRSS2, который тоже играет критически важную роль в процессе заражения.

С одной стороны, эти детальные расчеты показали, что большинство позвоночных животных, за исключением млекопитающих, не должны быть подвержены SARS-CoV-2 из-за несколько иной структуры ACE2 и TMPRSS2. При этом выяснилось, что сразу 26 видов млекопитающих, с которыми контактирует человек, могут в теории заражаться коронавирусом нового типа.

В их число, помимо кошек, собак, норок и ряда обезьян, входят и другие виды домашних и подопытных животных, в том числе овцы, коровы, домашние яки, верблюды, панды, два вида хомяков и морские свинки.

Сильнее всего от вируса, как показывают расчеты ученых, должны страдать овцы, чьи ACE2 и TMPRSS2 взаимодействуют с вирусом так же, как их человеческие аналоги.

В реальности, как подчеркивают британские исследователи, это может происходить не всегда, однако возможность распространения SARS-CoV-2 среди этих животных следует учитывать при разработке мер по предотвращению его последующих вспышек.

В частности, они должны включать в себя постоянные наблюдения за состоянием животных на фермах, заключают ученые.

В апреле сообщалось, что Россельхознадзор начнет тестирование собак и кошек на коронавирус. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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