Пропавший четырехлетний мальчик найден под Кировом после двух суток поисков

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик провел в лесу двое суток, его нашли живым, сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропавшего мальчика нашли. Он жив. Его обнаружили ребята из «Лиза Алерт». Это наш мальчик, подтвердили. Пока больше никакой дополнительной информации, мы все тут на эмоциях. Официальный отчет будет позже», – сообщили в организации, передает РИА «Новости».

Мальчик пропал в деревне Якино Лебяжского района Кировской области. В правоохранительные органы о пропаже сообщили только на следующий день. К поискам подключились сотрудники регионального следственного управления, полицейские, сотрудники уголовного розыска, МЧС, кинологи, волонтеры «Лиза Алерт» и местные жители.

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