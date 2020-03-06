Похищенную в Костромской области девочку нашли в диване

Похищенного в Костромской области ребенка нашли внутри дивана похитителя, сообщил региональный СУ СК.

Девочка пропала 4 марта, восьмилетний ребенок не вернулся домой из школы, сообщается на сайте ведомства.

Родители обратились в правоохранительные органы, к поискам подключились полицейские, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Днем 5 марта 2020 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), был задержан 36-летний мужчина – хозяин жилья, где обнаружена девочка. Ребенка удалось обнаружить в ходе неотложного обыска в жилище мужчины. Девочка находилась в коробе для белья в диване, стоящем в комнате. Ее незамедлительно осмотрели медицинские работники, телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», – отметили в ведомстве.

Ребенка передали родителям.

По версии следствия, подозреваемый на автомобиле в день пропажи ребенка ехал по городу Нее, и увидел на обочине девочку.

«Остановил автомобиль и с применением физической силы затолкал ребенка в багажник, после чего с места преступления скрылся», – добавили в СК.

Следователи устанавливают мотивы похищения, криминалисты осматривают электронные устройства, изъятые у подозреваемого, с ребенком работает психолог.

«Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Костромской области подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствием ему будет предъявлено обвинение», – заключили в ведомстве.

В феврале в Благовещенске мужчина похитил ребенка, момент похищения попал на камеру видеонаблюдения.