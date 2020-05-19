ЕС и Великобритания не смогли договориться о вылове рыбы

Соглашение по рыбной ловле стало камнем преткновения на переговорах между Евросоюзом и Великобританией по «Брекситу». Возвращение контроля за своими водами было одним из главных обещаний сторонников выхода Британии из ЕС.

The Daily Telegraph сообщает, что соглашение по рыбной ловле стало «невыполнимой миссией» на торговых переговорах между ЕС и Великобританией. Разочарованные представители с обеих сторон рассматривают эту проблему как еще одно непреодолимое препятствие, наряду с требованием ЕС о равных условиях в права трудящихся, экологическими стандартами, государственной помощью и ролью Европейского суда, передает «Ино-ТВ».

По словам главного переговорщика по Брекситу от Великобритании Дэвида Фроста, ЕС продолжает настаивать на получении доступа к британским рыболовецким водам в несовместимой с будущим статусом Великобритании как независимой морской державы.

При этом Брюссель неоднократно отвергал предложения Лондона, заключающиеся в введении годового лимита на вылов рыбы.

Отмечается, что вопрос о рыбной ловле является преимуществом Великобритании на переговорах, так как доступ к британским рыболовецким водам – один из приоритетов ЕС, заинтересованного в максимальном сохранении своих прав в этой области.

Кроме того, вопрос о рыбной ловле имеет символическое значение, поскольку возвращение контроля над британскими водами было одним из основных обещаний сторонников Брексита.

Однако рыбная ловля составляет только 1% от ВВП Великобритании. Кроме того, отрасль переживает упадок: согласно данным организации Seafish, с 2006 года продажи рыбы сократились на 25%, что порождает вопрос о том, стоит ли того спор с ЕС.

Национальная федерация рыболовецких организаций убеждена, что если год завершится без заключения торговой сделки, то Великобритания получит желаемое, но, по мнению экономиста из ING Джеймса Смита, в случае отсутствия торгового соглашения ЕС, скорее всего, введет режим наиболее благоприятствуемой нации, что будет означать повышение тарифов на рыбу.

К примеру, цена на макрель может в результате возрасти на 20%, что нанесет ущерб всей отрасли.

При этом коронавирус рискует заглушить голоса экспортеров, призывающих к заключению сделки с ЕС, которая может предоставить им доступ к европейскому рынку, отмечает Мухтаба Рахман из консалтингового агентства Eurasia Group.

Несмотря на это, Рахман считает, что достижение компромисса возможно: например, введение квот на вылов не на год, а на полгода. Тем не менее для него ясно одно: «Правительство ставит суверенитет выше экономики».

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