СМИ сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем

Певица Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков расстались после шести лет брака, заявили источники из близкого окружения пары.

По данным издания Super, Гагарина и ее муж не живут вместе уже несколько месяцев, но бракоразводный процесс пока не начат.

Издание также обратило внимание на документы. Гагарина осуществляет свою артистическую деятельность через ООО «Полина Гагарина», которое на 100% принадлежит ей. По информации СПАРК-Интерфакс, гендиректором компании с момента ее основания был Исхаков, однако сейчас на этой должности работает некая Юлия Экс.

В разговоре с продюсером Super муж певицы не стал опровергать информацию о расставании, но дал понять, что официально они пока не разводились.

Гагарина и фотограф Искахов женаты с 2014 года. Пара воспитывает общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея.

Ранее певица Пелагея объявила о расставании с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным.