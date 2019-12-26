Пелагея объявила о разводе

Певица Пелагея объявила о расставании с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным.

Певица сообщила о разводе на странице в Instagram.

«О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», – поделилась она с поклонниками.

Пелагея также выразила надежду, что удастся решить все вопросы с разводом интеллигентно и достойно.

«Жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей!», – завершила она свое обращение.