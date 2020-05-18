Таксист в Ярославле спас мужчину от медведя

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18 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 16:39  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Импортозамещение в ИТ зашло в тупик

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», основатель комитета по информационной безопасности РУССОФТ
Главная цель – повышение конкурентоспособности российской ИТ-продукции на мировом рынке – пока не достигнута. Если говорить о причинах кратко, то отечественные разработчики часто продают в России то, что за границей бесплатно. Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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              Таксист в Ярославле спас мужчину от медведя

              18 мая 2020, 16:14

              Текст: Александра Юдина

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              Таксист в Ярославле спас мужчину, на которого напал вышедший из леса медведь. Спаситель отвез пострадавшего в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь – раны оказались легкими.

              В Сети появилось видео произошедшего. Из него становится понятно, что, проходя по улице ночью, молодой человек подвергся нападению медведя, передает РИА «Новости».

              «Я остановился, бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и дальше, помню, как сзади на парковке сигналит авто и фарами моргает, водитель крикнул – быстрее садись, я сел, и он меня в 9-ю больницу отвез к приемному покою. Обращаюсь к таксисту: прошу отзовись, хочу поблагодарить за то, что вы мне жизнь спали», – написал мужчина в «ВКонтакте» в одной из групп Ярославля.

              Как отметил мужчина, ему «до последнего не верили, что покусал медведь, оказали первую помощь: зашили рану на бедре, обработали ссадины от лап и когтей на руках и ногах», пишет телеканал «360».

              Позже информацию о том, что в Дзержинском районе Ярославля появился медведь и напал на человека, подтвердили в правительстве области.

              Как пояснил зампредседателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов, что регионе участились случаи, когда дикие животные выходят в населенные пункты – «это ежегодное явление в весенний период».

              Так, на прошедших выходных в районе Полушкиной рощи и Тверицкой набережной зафиксирован факт выхода лосей, а в Дзержинском районе – медведя. По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу. Специалисты проверили передвижение зверя по следам, отметил Сафронов.

              Также он подчеркнул, что в подобных случаях важно не приближаться к животному ни при каких обстоятельствах.

              «При встрече с медведем, наоборот, не пытайтесь убежать. Медведь только кажется неторопливым, однако может развивать скорость до 60 километров в час, убежать от него не получится. Медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Только заметив животное, начинайте громко себя вести, лучше всего чем-то греметь, это поможет отпугнуть зверя», – уточнил эксперт, пишет ТАСС.

              Ранее в селе Ыб Сыктывдинского района Коми медведь проник на территорию вольера этнопарка, ограниченного трехметровым ограждением и, не обращая внимания на дополнительные защитные меры – свет и музыку – загрыз двух лосей.


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