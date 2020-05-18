Таксист в Ярославле спас мужчину от медведя

Таксист в Ярославле спас мужчину, на которого напал вышедший из леса медведь. Спаситель отвез пострадавшего в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь – раны оказались легкими.

В Сети появилось видео произошедшего. Из него становится понятно, что, проходя по улице ночью, молодой человек подвергся нападению медведя, передает РИА «Новости».

«Я остановился, бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и дальше, помню, как сзади на парковке сигналит авто и фарами моргает, водитель крикнул – быстрее садись, я сел, и он меня в 9-ю больницу отвез к приемному покою. Обращаюсь к таксисту: прошу отзовись, хочу поблагодарить за то, что вы мне жизнь спали», – написал мужчина в «ВКонтакте» в одной из групп Ярославля.

Как отметил мужчина, ему «до последнего не верили, что покусал медведь, оказали первую помощь: зашили рану на бедре, обработали ссадины от лап и когтей на руках и ногах», пишет телеканал «360».

Позже информацию о том, что в Дзержинском районе Ярославля появился медведь и напал на человека, подтвердили в правительстве области.

Как пояснил зампредседателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов, что регионе участились случаи, когда дикие животные выходят в населенные пункты – «это ежегодное явление в весенний период».

Так, на прошедших выходных в районе Полушкиной рощи и Тверицкой набережной зафиксирован факт выхода лосей, а в Дзержинском районе – медведя. По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу. Специалисты проверили передвижение зверя по следам, отметил Сафронов.

Также он подчеркнул, что в подобных случаях важно не приближаться к животному ни при каких обстоятельствах.

«При встрече с медведем, наоборот, не пытайтесь убежать. Медведь только кажется неторопливым, однако может развивать скорость до 60 километров в час, убежать от него не получится. Медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Только заметив животное, начинайте громко себя вести, лучше всего чем-то греметь, это поможет отпугнуть зверя», – уточнил эксперт, пишет ТАСС.

Ранее в селе Ыб Сыктывдинского района Коми медведь проник на территорию вольера этнопарка, ограниченного трехметровым ограждением и, не обращая внимания на дополнительные защитные меры – свет и музыку – загрыз двух лосей.