Рябков развеял надежды США подорвать позиции России и Китая за счет пандемии

США ошибаются, если надеются воспользоваться пандемией, чтобы пошатнуть позиции России и Китая в мире, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе видеолекции для студентов МГИМО на тему «Актуальные вопросы внешней политики США».

«У нас нет скрытой повестки дня с Китаем. Мы не настроены противопоставлять свое взаимодействие кому бы то ни было и чему бы то ни было, но мы находим в этом диалоге существенный ресурс для укрепления собственных позиций и укрепления безопасности в самых разных ее измерениях. Так что если США рассчитывают воспользоваться пандемией для того, чтобы пошатнуть позиции КНР, да и России на международной арене, я думаю, они ошибаются в собственных расчетах», – передает его слова ТАСС.

Рябков добавил, что Россия ответит на все агрессивные выпады, не скатываясь в конфронтацию с США, передает РИА «Новости».

«Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию. Открыты к сотрудничеству с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если там проявят готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе», – сказал замглавы МИД.

Политик указал, что Россия не завышает планку ожиданий в связи с предстоящими выборами президента в США, которые состоятся 3 ноября.

В то же время, сказал Рябков, Россия встревожена ростом напряженности между США и Китаем.

«Действительно в условиях пандемии некоторые процессы, которые развивались до вспышки коронавируса более медленно, получили ускорение, и нарастание конфронтационности, нарастание остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас зримо, тревожно», – сказал Рябков.

По его словам, США усилили давление на Китай «по всему кругу», в любой вопрос международной повестки дня Белый дом добавляет элемент политического и психологического давления на Пекин. В то же время КНР, заметил Рябков, не остается в долгу с точки зрения риторики, интенсивности и характера ответов.

«Я не думаю, что после того, как COVID-19 отхлынет, и ситуация в мире начнет нормализоваться, мы увидим снижение степени этих политических столкновений между США и Китаем», – сказал замглавы МИД.

По его словам, доверительность отношений с Китаем, их продвинутость и многокомпонентность диктуют необходимость продолжать тесную координацию на международных площадках – от Совбеза ООН до БРИКС.

«Россия как самодостаточный игрок, как держава с глобальной ответственностью, с авторитетом, который неоспорим в целом ряде областей, безусловно, действует по собственной повестке дня, но в рамках этой повестки дня у нас одним из стержневых элементов является всеобъемлющее стратегическое партнерство с КНР, которое мы будем углублять», – сказал Рябков.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, он допустил разрыв отношений с КНР. Американский сенатор Линдси Грэм при этом сообщил, что внес в сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Китай в ответ заявил, что планирует ответные санкции против американских чиновников.