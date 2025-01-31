Чернышенко поддержал меры безопасности для ликвидирующих разлив мазута волонтеров

Tекст: Валерия Городецкая

Чернышенко на берегу Анапы встретился с представителями объединенного волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ, очищающего Черноморское побережье от мазута. На встрече также присутствовали руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Штаб #МЫВМЕСТЕ собрал более 41 тыс. волонтеров из 25 регионов России. Благодаря их усилиям в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе удалось собрать около 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В рамках встречи обсуждались вопросы безопасности и эффективности работы волонтеров, а также необходимость их регистрации на платформе Добро.рф.

Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев предложил регламентировать работу волонтеров, чтобы минимизировать риски для их здоровья. Чернышенко поддержал это предложение и подчеркнул важность регистрации добровольцев, чтобы обеспечить их безопасность и упростить организацию работы. Он отметил, что «волонтерство – это сложная, иногда опасная работа», и выразил благодарность всем, кто участвует в ликвидации последствий экологических катастроф.

Чернышенко также акцентировал значимость единства всей страны в борьбе с экологическими вызовами. Он отметил, что координация государственных организаций, общественности и добровольцев играет ключевую роль в преодолении текущих проблем. В заключение Чернышенко поблагодарил руководство Краснодарского края и Росмолодежь за эффективное сотрудничество в деле восстановления природы.

Вице-премьер Виталий Савельев ранее сообщал, что в Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в которых участвуют порядка 700 волонтеров, и организована работа 18 пунктов для спасения животных.