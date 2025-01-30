Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

Кому могут продать «Северный поток – 2» Европейцы наконец разрешили Газпрому законсервировать пострадавшую нитку трубопровода «Северный поток – 2». А его оператор, компания Nord Stream 2 AG, готова продать трубопроводы, чтобы расплатиться с европейскими кредиторами, которые в свое время вложились в проект наравне с Газпромом. Кто может стать новым собственником газопровода, идущего по дну Балтийского моря? Подробности Перейти в раздел

Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности Перейти в раздел

«Для нашего спасения была организована целая спецоперация» «Когда я во время реабилитации приехал в полк выздоравливающих, мне не поверили, что у меня протез». Ветеран спецоперации Александр Малов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как ради его спасения командир пошел против военной логики, как боевой опыт помог с получением новой должности и почему ветеранам полезны компьютерные игры. Подробности Перейти в раздел

«Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа Острое политическое столкновение происходит в Европе. Венгрия предоставила политическое убежище одному из польских политиков и ради этого пошла даже на нарушение общеевропейских правил субординации. Польское руководство клеймит в ответ Будапешт за то, что там играют «на стороне России». На самом деле, поясняют политологи, конфликт выходит далеко за рамки ссоры двух региональных держав. Подробности Перейти в раздел

Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности Перейти в раздел

Франция угрожает США войной В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

Украинцы дозрели до переговоров Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

Новый глава Пентагона – это сенсация С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником. Перейти в раздел