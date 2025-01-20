Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.0 комментариев
Захарова: Россия еще не получила агреман для нового посла в США
Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, агреман на назачение нового посла в Вашингтоне пока не получен, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что кандидатура руководителя диппредставительства уже давно определена, однако публично информацию не комментируют.
Ранее информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после того, как соответствующий указ будет подписан.
СМИ сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
Напомним, в октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, и Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.