Эпидемиолог объяснил неэффективность популярного метода защиты от коронавируса

Взгляд
18 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
Разделы

«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
Перейти а раздел…

Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
Обсуждение: 119 комментариев

Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
    Перейти а раздел…

    Повторное заражение COVID-19: миф или нет?

    Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

    Британия заросла «русской угрозой»

      Перейти а раздел…

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

          Является ли возложение цветов на могилы солдат вермахта пропагандой нацизма?
          • Да

          • Нет

          Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса?
          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Права на бренды водки «Столичная» и «Московская» в Нидерландах арестованы по иску экс-акционеров ЮКОСа
              За расследование причин пандемии выступили более 110 странНа Украине представили свою версию визита Козака в БерлинСК решил возбудить дела на семерых судейМосквичей призвали готовиться к снегу
              Песков рассказал о своем самочувствииУкраину предложили переименовать в РусьСтало известно о серьезных убытках лондонского бизнеса ЧичваркинаПознер высказался о происхождении коронавируса
              По фактам невыплат надбавок медикам начаты следственные проверки в 19 регионахСамолет пилотажной группы «Снегири» упал на жилой дом в КанадеБывшего инспектора ГИБДД оштрафовали на 650 тыс. рублей за взятку в 30 тыс.Маск заявил о готовности запустить на Марс 10 тыс. ракет

              Главная тема


              Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

              «стратегическая угроза»


              Россию собрались отстранить от строительства чешской АЭС

              экраноплан-ракетоносец


              Американские СМИ написали о новом российском «морском монстре»

              Видео

              бескомпромиссная позиция


              Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

              пандемия COVID-19


              Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

              громкий скандал


              Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

              критерий успешности


              Зачем России приписывают жертв от коронавируса

              Удивительный феномен


              Алексей Алешковский: Капутобесие

              Паспорт иммунитета


              Сергей Мардан: После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

              Рассчитывать только на себя


              Дмитрий Грунюшкин: На пенсию вполне можно жить

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?

              Эпидемиолог объяснил неэффективность популярного метода защиты от коронавируса

                 18 мая 2020, 13:12
              Фото: Klatka Grzegorz/Global Look Press
              Текст: Татьяна Косолапова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Частицы коронавируса не летают в воздухе, а оседают на поверхностях, поэтому в распылении дезинфицирующих средств нет никакого смысла, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

              Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Дезинфицировать улицы ВОЗ также не рекомендует, так как при контакте с грязью такие вещества перестают действовать.

              «Дело в том, что довольно бессмысленно просто в воздух распылять дезинфицирующие средства, потому что вирус не летает просто так. Он появляется тогда, когда больной человек чихает, кашляет, разговаривает, когда микробрызги, содержащие в том числе и капельки с вирусом, отлетают на полтора метра, а затем оседают на поверхностях. Вирус в воздухе не летает ни в закрытых помещениях, ни тем более на улице, открытых пространствах», – говорит Чуланов.

              Эпидемиолог рассказывает, что действительно полезно чаще обрабатывать поверхности, потому что именно там и сохраняется вирус. Также именно поэтому рекомендовано носить перчатки, чтобы инфекция не попадала на кожу. А для того, чтобы от человека к человеку вирус не передался, необходимо носить маску.

              «В дезинфекции улиц я тоже не вижу никакого смысла, так как там лужи, вода, и когда туда попадает дезинфектант, нет той концентрации, которая необходима. Тем более он может деактивироваться пылью и грязью. Да и коронавирус не накапливается на асфальте в такой концентрации, чтобы это было опасно с точки зрения заражения», – считает Чуланов.

              Ранее в МЧС сообщили, что регулярно проводят дезинфекцию зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............