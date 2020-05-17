МЧС провело дезинфекцию остановок и вокзалов в России

В рамках борьбы с коронавирусом проведена дезинфекция примерно 20,9 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, сообщило МЧС.

Общая площадь обработанных объектов – 3,5 млн кв. м. Обработано свыше 42,1 тыс. единиц техники, более 4,1 тыс. км дорог, а также 1,6 тыс. лечебных и более 860 образовательных учреждений. Проведена дезинфекция примерно 5 тыс. объектов соцобслуживания.

Кроме того, регулярно проводится дезинфекция на объектах самого ведомства – их обработано порядка 27 тысяч, передает ТАСС.

Так, сотрудники МЧС России провели повторную дезинфекцию Курского вокзала в Москве. В течение нескольких недель пройдет также дезинфекция других вокзальных комплексов города. В Екатеринбурге продезинфицировали около 20 тыс. кв. м остановок общественного транспорта.

В апреле МЧС рассказывало о работе по дезинфекции социально значимых объектов.