Скворцова объяснила необходимость популяционного исследования

Проведение популяционного исследования необходимо, чтобы установить, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Неопределение вируса в полости носа и ротоглотки еще не значит, что нет длительного персистирования вируса. Описаны случаи в других странах, что после выздоровления с двумя отрицательными результатами вдруг через какое-то время на фоне там, допустим, переохлаждения или стресса, вновь развитие заболевания и, соответственно, положительная проба на вирус. Это может быть по двум причинам: либо вторичная инфекция, либо это носительство с реактивации имеющимся в организме вируса. Чтобы ответить на эти вопросы необходимо проводить популяционное исследование», – пояснила Скворцова, передает ТАСС.

В закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) России ситуация с коронавирусом благополучнее, чем в целом по стране, отметила глава ФМБА.

Но при этом есть и исключения. «Есть территории непростые. Скажем, Саров. <...> После того, как прошла Пасха, 300 матушек оказались инфицированными», – сказала она.

Также сложности возникли в городе Обнинск в Калужской области. «Но она (ситуация – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно под контролем. Все мероприятия санитарно-эпидемиологического плана проводятся», – подчеркнула Скворцова.

Ранее Скворцова сообщила, что половина пациентов с коронавирусом в России не имеет симптомов. Глава ФМБА рассказала, что к концу первой недели 70% пациентов с коронавирусом, которых лечат «Мефлохином», уже не имеют этого заболевания, это подтверждено соответствующими исследованиями.