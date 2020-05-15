Стало известно о смене гендиректора РКК «Энергия»

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост, его место займет советник главы Роскосмоса Игорь Озар, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день. С понедельника врио гендиректора предприятия станет Игорь Озар», – сообщил источник РИА «Новости», не уточняя причины перестановки.

Советником Дмитрия Рогозина Озар стал в марте. До этого он руководил авиационным холдингом «Сухой» (с 2011 по начало 2020 года).

Севастьянов уходит с должности гендиректора предприятия уже второй раз: он был на этом посту в 2005-2007 годах и вновь был назначен в январе 2019 года.

В 2007 году, к деятельности Севастьянова на посту руководителя «Энергии» в Роскосмосе относились неоднозначно. Его критиковали за проекты промышленного освоения Луны и добычи там топлива «гелий-3» для ядерных реакторов.

Второе назначение Севастьянова также не обошлось без скандалов.

В начале августа 2018 года врио генерального директора РКК «Энергия» был назначен Сергей Романов, который работает на предприятии с 1980 года, прошел путь от инженера до руководителя предприятия. В сентябре он был избран гендиректором на общем собрании акционеров предприятия, но в итоге так и не был утвержден в должности набсоветом Роскосмоса. Совет директоров предприятия приостановил его полномочия 24 января 2019 года. С тех пор предприятием руководил Николай Севастьянов. Самого Романова понизили до первого замгендиректора корпорации и предложили занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.