Экс-главе РКК «Энергия» предложили стать уборщиком

Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложили занять еще более низкую должность вплоть до уборщика, говорится в копии приказа гендиректора РКК «Энергия» Николая Севастьянова.

«Исключить из штатного расписания корпорации должность первого заместителя генерального директора – первого заместителя главного конструктора», – говорится в приказе Севастьянова, передает РИА «Новости».

Занимавшему эту должность Романову, руководившему корпорацией в течение полугода с августа 2018 года до конца января 2019 года, предложено занять специально созданную под него должность первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Если эта должность его не устроит, Романову в соответствии с его квалификацией, предложены нижестоящие и нижеоплачиваемые должности, как руководящие, так и рабочие: от заместителя руководителя научно-технического центра до уборщика производственных и служебных помещений или подсобного рабочего 2 разряда.

Романов работает на предприятии с 1980 года, прошел путь от инженера до руководителя предприятия. Он был назначен на должность врио генерального директора РКК «Энергия» в начале августа 2018 года, в сентябре избран гендиректором на общем собрании акционеров предприятия, но в итоге так и не был утвержден в должности набсоветом Роскосмоса. Совет директоров предприятия приостановил его полномочия 24 января 2019 года. С тех пор предприятием руководит Николай Севастьянов.

Кроме того, осенью прошлого года в РКК «Энергия» сняли с должности генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, но глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил восстановить его в должности.