Главу пилотируемой космической программы России исключили из руководства РКК «Энергия»

Генеральный конструктор пилотируемой космической программы России академик РАН Евгений Микрин исключен из руководства Ракетно-космической корпорации «Энергия», следует из копии приказов гендиректора корпорации.

Возглавляющий РКК «Энергия» Николай Севастьянов приказом о вступлении в должность принял на себя обязанности генерального директора и генконструктора корпорации. Другим приказом он утвердил новую структуру руководства корпорации, в которую вошли три первых заместителя, семь заместителей и главный инженер, передает РИА «Новости».

При этом в руководстве не указан генеральный конструктор пилотируемых комплексов России – первый заместитель генерального директора Евгений Микрин. На должность генконструктора пилотируемых комплексов Микрин утвержден президентом России.

В руководство корпорации также не попал ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора – первый заместитель главного конструктора Сергей Романов, до этого полгода возглавлявший корпорацию.

Это уже не первая попытка убрать Микрина из руководства корпорации. В структуре РКК «Энергия», представленной в конце прошлого года бывшим главой РКК «Энергия» Сергеем Романовым, Микрин также сначала не значился в руководстве, но через определенное время был возвращен на должность.

РКК «Энергия» – головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции. РКК занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз», разрабатывает и изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.

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