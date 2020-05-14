У биатлониста Устюгова выявили уникальные генетические особенности

Президент Владимир Путин выразил надежду, что результаты генетических исследований, которые были проведены с генным материалом биатлониста Евгения Устюгова, помогут спортсмену оспорить решение о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде.

«Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу», – передает ТАСС комментарий Путина во время доклада директора ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук» Александра Макарова на совещании по развитию генетических технологий.

По словам Макарова, в феврале Международный союз биатлонистов выдвинул очередные обвинения против Устюгова в связи с аномальными показателями его биологического паспорта. Обвинение основывалось на повышенном уровне гемоглобина спортсмена, и на основе этого союз потребовал дисквалифицировать результаты Устюгова, в том числе и лишить золотой медали Олимпиады в Сочи.

«Были полностью определены все гены Устюгова, а также его родителей. Оказалось, что в трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие повышенный уровень гемоглобина», – отметил ученый.

Таким образом, постоянно повышенный уровень гемоглобина спортсмена объясняется его уникальными генетическими особенностями. Макаров заверил, что полученные данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений и будут использованы юристами в слушаниях в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и, как следствие, лишается золотой медали ОИ в Сочи в эстафете. Из-за этого события сборная России потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года.

Позже сам Устюгов назвал происходящее беспределом.

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