Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщил источник, знакомый с ходом дела.

После дисквалификации Устюгова Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи, передает ТАСС.

Результаты Евгения Устюгова, показанные им в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации со всеми сопутствующими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов.

В числе последствий – аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете.

Ранее Устюгов обратился с иском в суд Австрии к Международному союзу биатлонистов (IBU), повторно открывшему против него допинговое дело.

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