В Москве нацелились довести число тестов на коронавирус до 200 тыс. в сутки

Иммуноферментный анализ (ИФА) крови позволит довести число тестирований на коронавирус в Москве до 100 тыс., а в перспективе – до 200 тыс. в сутки, диагностика будет применяться на столичных предприятиях, которые обязаны периодически проверять своих сотрудников, заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин заявил на встрече с членами клинического комитета Москвы по COVID-19, что перед властями столицы стоит задача – «выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем». На данный момент уже появилась техническая возможность «нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки», передает РИА «Новости».

По его словам, технические возможности позволяют столичному здравоохранению увеличить число тестирования на коронавирус в последующем до 200 тыс. в сутки.

«Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе», – сказал мэр.

В предыдущие две недели в столице проводился эксперимент по ИФА-тестированию, налаживалось оборудование. На этой неделе в столице переходят «к практической реализации этой программы».

Также в городе будет развиваться ПЦР-тестирование на коронавирус.

ИФА-диагностику собираются применять на тех городских предприятиях и организациях, которые обязаны периодически проверять своих сотрудников на коронавирус. Речь идет о медицинских учреждениях, предприятиях ЖКХ и транспорта, правоохранительных органах.

Кроме того, мэр Москвы на встрече с членами клинического комитета сообщил о том, что достигнута договоренность с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о развертывании системы ИФА-диагностики в регионе.

«Наша задача – не скрывать что-либо, не микшировать эти процессы, а, наоборот, максимально быстро, эффективно выявлять людей, которые заболели коронавирусом, выявлять людей, которые переболели и имеют иммунитет к коронавирусу», – заявил мэр.

Он добавил, что это позволит определить тактику и стратегию работы всей городской системы здравоохранения, адекватно принимать решения, связанные с ограничительными мерами в Москве.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России впервые опустился ниже единицы.

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