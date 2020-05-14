Стали известны сроки закладки четвертого ледокола типа «Арктика»

«Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 26 мая заложит четвертый атомный ледокол типа «Артика», который получил имя «Якутия», сообщила пресс-служба завода.

«26 мая на Балтийском заводе состоится техническая закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Новый ледокол получит имя «Якутия» и станет четвертым атомоходом серии. Заказчиком строительства выступает ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом»)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего подписан контракт на пять таких судов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.

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