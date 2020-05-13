Спортсмены присоединились к «Молодежке ОНФ» в работе по перепрофилированию больниц

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Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне

Королевство повышает налоги и отказывается от социальной поддержкиФото: REUTERS/Ahmed Yosri
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения. Амбициозные планы королевства по снижению от нефтяной зависимости бессрочно отложены. Такого кризиса саудиты еще не знали. Почему арабское государство пошло по совершенно иному, чем Россия, пути? Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Российские подводные лодки держат оборону от вируса

Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вирусаФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?  Подробности...
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Советская песня довела украинского посла до безумия

Турция имеет особое значение для украинской дипломатииФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пандемия породила моду на импортозамещение

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мировая экономика после индустриальной и постиндустриальной эпохи вступит в реиндустриальную. Государства начнут в целом ряде сфер проводить политику импортозамещения и возвращать на родину производственные мощности. Подробности...

Православным пора перейти на самообеспечение

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Если к приходу относятся не как к общине, а как к супермаркету по получению духовных услуг, то священник превращается в продавца таинств, треб и молитв. А прихожане трансформируются в потребителей, которые пришли не к Богу, а решить свои внутренние проблемы. Подробности...
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России надо наконец-то отреагировать на клевету

Хантер Кэйвуд, основатель Российского комитета по связям с общественностью (Ru-PAC)
Эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится». Нет, сам он не образумится. Подробности...
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          • Не инетересуюсь

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              Спортсмены присоединились к «Молодежке ОНФ» в работе по перепрофилированию больниц

              13 мая 2020, 16:59

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              Численность групп оперативного реагирования, организованные «Молодежкой ОНФ» для помощи больницам в перепрофилировании корпусом под прием коронавирусных пациентов, растет за счет добровольцев и спортивных федераций – команды общей численностью около 1 тыс. человек сформированы в 69 регионах.

              В Москве к команде присоединяются не только добровольцы, но и представители спортивных федераций, а так же участники всероссийской акции по дворовому футболу «Уличный красава», который «МолодежкаОНФ» проводила в прошлом году, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              «Я живу футболом и хочу стать спортивным журналистом в дальнейшем. Но сейчас решил, что должен быть в команде, если могу помочь. Я бы эту кровать, которые мы переносим, ни за что в одиночку бы не поднял. Сейчас все хотят вернуться к той жизни, которая была до коронавируса. Когда-нибудь обязательно будет и футбол и встречи с друзьями, игры. А пока я нужен здесь. Чтобы «эта штука» как можно скорее закончилась», – признался участник всероссийской акции «Уличный красава» Вадир Гулам.

              В первый день работ добровольцев в 75-м павильоне ВДНХ Москвы были задействованы 20 человек. Сегодня уже порядка 50 добровольцев отправились туда грузить и собирать шкафы для переодевания, тумбочки, металлические столы и стеллажи, помогать завозить, разгружать и расставлять мебель. Среди них – волонтеры, представители издательского дома «5 РИМ», представители федерации айкидо айкикай России и ассоциации кекусинкай России. Отметим, что руководители федераций единоборств работают наравне с другими участниками группы. Например, член президиума федерации айкидо айкикай России, вице-президент Московской федерации айкидо айкикай Евгений Малышев сегодня разгружал контейнеры для белья и занимался транспортировкой мебели со склада в павильон.

              «Сменили кимоно на горку. Занятия и тренировки отменены. Но время, которое тебе дано, всегда нужно проводить с пользой, поэтому мы с командой здесь. Лично для меня это место, ВДНХ легендарное. Много воспоминаний из детства. То, что сейчас здесь происходит по сути тоже историческое событие. Сложно передать чувства от сопричастности к тому, что вносишь свой скромный вклад в создание условий, в которых возможно будут спасены тысячи жизней», – поделился член президиума федерации айкидо айкикай России, вице–президент московской федерации айкидо айкикай Евгений Малышев.

              Председатель исполкома ассоциации кекусинкай России Сергей Суворов, как только поступило предложение от «Молодежки ОНФ» поучаствовать в таком благородном деле как организация госпиталя на территории ВДНХ, сразу решили собирать команду.

              «Мы бросили клич по своим ребятам. Долго ждать не пришлось. Практически за очень короткое время в добровольцы записались более 20 человек. Те ребята, которые за идею готовы поработать на благое дело», – сказал он.

              В числе представителей ассоциации кекусинкай России не только парни, но и девушки. Заслуженный мастер спорта по карате кекусинкай Анна Вишнякова, двукратная чемпионка Европы, пятикратная обладательница Кубков Европы, шестикратная чемпионка и восьмикратная призерка чемпионатов России признается, за время пандемии изменился не только мир вокруг, но и она сама.

              «Я просто не смогла отказаться от возможности поучаствовать в такой помощи, потому что кто-то должен это делать. Не простое время. Мне на днях будет 30 лет и я никогда не думала, что я свое тридцатилетие встречу таким образом. В очередной раз убедилась, что нет в нашей жизни ничего постоянного, нужно быть все время готовым к изменениям, как внешним так и внутренним. Мы все раньше говорили про нехватку свободного времени, и вот оно время появилось. И теперь все хотят, чтобы стало как прежде. Что можно сказать? Нужно быть осторожнее в своих желаниях», – отметила Анна Вишнякова.

              За прошедшую неделю в переоборудований больниц было задействовано 320 добровольцев, участников команды «МолодежкаОНФ».

              «Каждый день поступают звонки от представителей спортивных федераций, общественных объединений, просто жителей из разных регионов, которые хотят помочь. Очень приятна поддержка от федераций единоборств, таких как федерация айкидо айкикай России и ассоциация кекусинкай России. Наша общая команда крепнет. Если еще утром видна разница между новичками и теми, кто уже не первую неделю «в строю», то к вечеру мы все «монолит», где каждый подставляет плечо другому. Звонят и медицинские работники из клиник, где нужна наша помощь. Мы стараемся забирать больше физической работы, чтобы максимально облегчить жизнь персоналу клиник в таком не простом деле, как оборудование обсерваций для коронавирусных больных», – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.


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