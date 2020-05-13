В Совфеде призвали наказать хакеров за атаки на «Бессмертный полк»

«За такие действия надо спросить. Совет Федерации полностью поддерживает инициативу наказать людей, принявших участие в хакерской атаке на «Бессмертный полк онлайн», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Как и любой нормальный человек, я очень сильно возмущен такими фактами – сказал Франц Клинцевич. – На заседании нашего комитета мы обязательно рассмотрим этот вопрос и возьмем ситуацию под контроль, чтобы в соответствии с законом расследование было доведено до логического конца».

«За такие действия надо спросить и с родителей этих хакеров. Отмечу, что в законодательстве предусмотрена ответственность в таком случае, вплоть до уголовной. То, что было сделано – это действия законченных моральных уродов. Вместо того, чтобы почтить память своих дедов, узнать о них побольше, они вывешивают на портале памяти нацистских преступников и считают, что это прикольно», – посетовал Клинцевич.

В свою очередь президент АНО «Клуб военачальников Российской Федерации» Анатолий Куликов также призвал провести расследование случившегося. «Общественность должна знать, что есть такие люди, которые издеваются над тем святым, что есть у каждого русского человека», – сказал Куликов газете ВЗГЛЯД.

«У меня вся семья воевала. Отец вернулся дважды раненый, но живой. А брат мамы пропал без вести. И мы до сих пор не можем его найти. Его семья была несчастна всю жизнь. Его дочь, моя двоюродная сестра, родилась 24 июня 1941 года. А 25 июня моего дядю, Георгия Гавриловича Супрунова, призвали на фронт, и он не вернулся. Дочь прожила всю жизнь в ожидании своего отца. Как можно издеваться над памятью таких людей? Это величайшее преступление перед всем народом и оно должно быть расследовано», – подчеркнул собеседник.

Напомним, на прошлой неделе общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» шла на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Она уточнила, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

Позже глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список ip-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.

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