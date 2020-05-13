Мишустин потребовал неукоснительного выполнения мер поддержки граждан и бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства неукоснительного выполнения поручений, связанных с дополнительными мерами поддержки населения и экономики в сложившейся ситуации.

Мишустин подчеркнул на совещании по социально-экономической ситуации, что «все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя», передает ТАСС.

Он уточнил, что данное требование «касается всех дополнительных выплат».

Глава кабинета министров напомнил, что «ряд решений касаются поддержки бизнеса: от самозанятых граждан до средних предприятий». По его мнению, «это позволит не только сохранить свое дело, но и рабочие места для сотрудников».

Он потребовал от руководства Минтруда осуществлять жесткий контроль за своевременностью выплат для семей с детьми. Кроме того, Мишустин указал, что совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникации необходимо держать на контроле работу электронных сервисов, чтобы люди без проблем могли оставить свои заявки на положенные им выплаты.

По словам главы правительства, министр Максут Шадаев уже доложил о том, что активная работа в этом направлении начата с 12 мая.

«С 1 июня должна быть запущена специальная кредитная программа поддержки занятости, которой смогут воспользоваться все предприятия пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО, ее задача – помочь сохранить занятость», – также отметил премьер.

Он напомнил, что «те предприятия, которые удержат показатель занятости не ниже 90% от нынешнего уровня, фактически получат средства без необходимости гасить основной долг и проценты по кредиту, кроме того, будут полностью списаны налоги за исключением налога на добавленную стоимость и страховые платежи для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал текущего года».

Мишустин обратил внимание и на тот факт, что «самозанятым гражданам будет в полном размере возмещен налог на доход, который они платили за 2019 год, они же получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ».

В среду, 13 мая, Мишустин, продолжающий лечение от коронавируса, провел совещание по социально-экономической ситуации в России. В частности, он потребовал вовремя осуществлять доплаты борющимся с коронавирусом медикам.