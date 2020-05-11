Путин раскритиковал реализацию выплат медикам

Президент России Владимир Путин заявил, что всего 56 субъектов выплатили дополнительные средства медработникам, борющимся с коронавирусом, а получили деньги меньше половины медиков.

Он заявил, что по его информации всего 56 субъектов выплатили эти дополнительные выплаты, хотя поступили деньги во все регионы, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что поручения будут считаться исполненными, когда помощь дойдет до каждого, кому она предназначается, все уровни власти несут ответственность.

Президент в понедельник заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России, объявил о новом пакете мер поддержки и прямой помощи гражданам.