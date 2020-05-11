Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза

Продажи АвтоВАЗа по итогам апреля текущего года составили 10 тыс. автомобилей, что более чем в три раза ниже по сравнению с апрелем прошлого года, следует из сообщения компании.

«Lada подвела итоги первого месяца в режиме «самоизоляции», в апреле продажи составили 10055 автомобилей, включая продажи Niva в размере 659 штук», – сообщается на сайте компании.

Для сравнения, в апреле 2019 года АвтоВАЗ реализовал в стране 32 316 автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

Компания отметила, что тройку наиболее популярных автомобилей Lada возглавили модели семейства Granta с результатом 3058 автомобилей. На втором месте по популярности – семейство Vesta. В апреле было продано 2913 автомобилей Lada Vesta. Третье место заняли пассажирские версии семейства Largus – 1286 автомобилей.

При этом, по собственной оценке компании, LADA сохранила лидирующую позицию по доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей.

Ранее президент компании Ив Каракатзанис заявил, что продажи АвтоВАЗа на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют порядка 2 млрд рублей в неделю.