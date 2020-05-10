Вирусолог спрогнозировал всплеск случаев коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста числа случаев коронавируса по всей России.

«Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе», – цитирует РИА «Новости» вирусолога. Однако Щелканов отметил, что с приходом теплой погоды у людей меняется поведение, им надоедает оставаться дома, что может спровоцировать лишние контакты.

«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск», – подытожил Щелканов.

Ранее сообщалось, что в мире свыше 1,4 млн пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, выздоровели.

Напомним, президент Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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