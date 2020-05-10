Кремль анонсировал совещание Путина по продлению нерабочих дней

Президент Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса.

«Завтра у президента запланировано совещание (по ситуации с коронавирусом)», – приводит слова Пескова ТАСС.

Как отмечает РИА «Новости», на совещании рассмотрят вопрос о продлении выходных дней России в связи с эпидемиологической обстановкой.

Напомним, на этой неделе Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу.

Путин поручил губернаторам в ближайшие дни выработать планы действий по выходу из режима ограничений.

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