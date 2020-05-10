Онищенко усмотрел «хороший признак» в ситуации с коронавирусом в России

В ситуации с коронавирусом в России наметился «хороший признак», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.

Онищенко заявил в эфире НСН, что «снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию».

В то же время он призвал воздержаться от «излишнего оптимизма», отметив, что нужно продолжать работать над противодействием распространению инфекции.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации», – сказал он.

Депутат также призвал призвал россиян к дисциплине, приведя в качестве примера Швецию, которая обошлась без жестких ограничительных мер в период пандемии.

«Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения – постоянное мытье рук и социальную дистанцию», – заключил Онищенко.

По данным на 9 мая, в России выявили 10 тыс. 817 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 198 тыс. случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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