Дети стали чаще звонить на телефон доверия по ночам в условиях самоизоляции

В условиях самоизоляции дети чаще рассказывают о семейных проблемах и взаимоотношениях со сверстниками, сообщила газете ВЗГЛЯД руководитель службы «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева. Она рассказала, как самоизоляция отразилась на тех, кто чаще всего звонит на телефон доверия.

«С началом самоизоляции количество звонков уменьшилось на 20%. Это связано с тем, что в режиме самоизоляции людям труднее найти место и время, чтобы уединиться и настроиться психологически», – рассказала руководитель службы «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева.

Однако увеличилось число звонков от детей в ночное время. Чаще стали раздаваться повторные звонки из-за чувства одиночества от людей с различными ограничениями здоровья и пенсионеров. Из всех звонящих на линию детей около 50%, 30% – родители, а остальные попадают под совершенно разные категории абонентов.

«Чаще всего люди, как и прежде, говорят о семейных проблемах. На втором месте вопросы о взаимоотношениях со сверстниками, о влюбленностях, дружбе. Если раньше на третьем месте была тема учебы, то сейчас это проблемы со здоровьем, а только потом уже образование. Глобальные категории остаются прежними, но все эти запросы приходят через призму самоизоляции. Например, если раньше девочка звонила и рассказывала о ссорах с мамой по разным причинам, то теперь эти ссоры прямо или косвенно связаны с самоизоляцией. Например, звонит мама и говорит о том, что девочка выходит вечером гулять на часок с друзьями. Она не разрешает дочери выходить, но та все равно идет и происходят ссоры. Это подростковый кризис в прямом своем проявлении через призму самоизоляции», – пояснила Ермолаева.

Другая девочка, которой девять лет, начала кашлять и думает, что у нее коронавирус, но она не знает, как сказать об этом родителям и звонит по телефону доверия. «При этом количество людей в тревожном состоянии, в кризисных эмоциональных состояниях, с повышенным состоянием страха стало больше», – отметила Ермолаева.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Национальная ассоциация заслуженных врачей обратилась к россиянам с просьбой соблюдать карантинные меры в майские праздники, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

В России пока не выявили ни одного случая коронавируса у новорожденных. Однако обнаружен рост случаев воспалительного синдрома у детей в Великобритании. Он оценивается как симптом коронавирусной инфекции.

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