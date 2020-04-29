В России не выявили коронавирус у новорожденных

Ни один новорожденный не инфицирован коронавирусом в России в настоящее время, среди беременных женщин инфекция распространена незначительно. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ни одного новорожденного, заболевшего или инфицированного, на сегодняшний день нет. Это очень хороший вариант течения этого заболевания», – передает ТАСС доклад министра на круглом столе по борьбе с коронавирусом.

По его словам, на сегодняшний день «есть случаи заражения среди беременных женщин и детей старшего возраста», а заболевание у беременных «имеет свою особенность течения – нужно вовремя принимать решение о родоразрешении».

«Это, конечно, не такое широкое распространение, как среди старшего населения, но каждая жизнь бесценна», – отметил Мурашко.

Кроме того, на сегодняшний день в России идет разработка тест-системы, направленной на выявление антител в плазме, которую можно будет использовать для лечения больных коронавирусом, подчеркнул министр.

По его словам, тест-система рассчитана на специфический иммунитет, она поможет тестировать плазму, которую можно будет использовать как лекарственный препарат, а также плазму, которая сможет показать наличие у человека такого иммунитета, который блокирует вирус.

Как отметил Мурашко, находясь на карантине, люди стали бережнее относится к себе, а это помогает системе здравоохранения.

«Мы видим, что карантинные меры повлияли на структуру заболеваемости, поведение людей отразилось и на обострении хронических заболеваний и возникновении новых заболеваний. Люди стали более осторожны, это помогает системе здравоохранения», – передает РИА «Новости» его слова.

«Напомним, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян рассказала о почти 400 случаях заражения коронавирусом у беременных женщин, из которых 276 находятся в Москве. Кроме того, детский специалист по профилактической медицине Минздрава России объяснила, что во время беременности, заболевшей коронавирусом женщины, эмбрион находится в безопасности.

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