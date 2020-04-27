В России зафиксировано почти 400 случаев коронавируса у беременных

Главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян рассказала о почти 400 случаях заражения коронавирусом у беременных женщин, из которых 276 находятся в Москве.

«Сейчас в России с подтвержденным коронавирусом зарегистрировано около 394 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве. К счастью, беременность у них протекала сравнительно легко и без тяжелых осложнений», – рассказала Адамян в интервью на сайте стопкоронавирус.рф.

Как отметила эксперт, в условиях распространения COVID-19 разумнее отложить процедуру ЭКО до улучшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Адамян подчеркнула, что «научно не доказано воздействие вируса на плод», а также «коронавирус сам по себе вирус не является показанием для кесарева сечения, предпочтительным методом родоразрешения являются роды через естественные родовые пути».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, почему во время беременности заболевшей коронавирусом женщины эмбрион находился в безопасности. Кроме того, Минздрав выпустил методические рекомендации по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусе.

Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД