Ассоциация врачей призвала соблюдать карантинные меры в майские праздники

Национальная ассоциация заслуженных врачей обратилась к россиянам с просьбой соблюдать карантинные меры в майские праздники, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

«Вот уже много дней и ночей Армия российских врачей, медсестер, фельдшеров, ученых, студентов-медиков, волонтеров сражается с невидимым, но очень коварным врагом – вирусом COVID-19! Этот враг уже унес жизни сотен наших соотечественников и тысячи жизней по всему миру. Уже несколько месяцев каждый наш день начинается со сводок новостей о вновь заразившихся, поступивших в реанимационные отделения, умерших и спасенных», – говорится в заявлении ассоциации в Facebook.

Отмечается, что создавшаяся ситуация является испытанием для систем здравоохранения всех стран, а также испытанием на стойкость каждого из нас, проверкой «на достоверность нашей человечности и мужества».

«От нашей разумности, твердости и ответственности в соблюдении карантина зависят успех и победа нашей Армии врачей над вирусом. В преддверии праздника, который для нашей страны является святым, – Дня Победы – мы призываем соблюдать карантинные меры: без необходимости не выходить из дома или места самоизоляции, строго и жестко соблюдать личную гигиену, носить защитную маску в общественных местах, соблюдать режим дня, не впадать в панику. Соблюдая карантин в тылу, помогая не заразиться себе, своим близким и друзьям, вы оказываете неоценимую помощь тем, кто на передовой», – говорится в заявлении.

Ассоциация призывает подумать, что человек, не зная, является ли он носителем вируса, может стать потенциальным убийцей для своих родных и друзей, также подает дурной пример своим детям.

«В связи с этим мы требуем: установления строгого контроля за исполнением решений по соблюдению карантинных мер; считать преступлением против населения, заслуживающим общественного порицания, действий, нарушающих правила соблюдения карантина», а – говорится в заявлении.

Отмечается, что 75 лет назад жертвы, принесенные народом во имя свободы и независимости Родины, «не прошли даром и увенчались победой над врагом».

«Сегодня мир столкнулся с болезнью, которую можно и нужно вылечить, но для этого нужна консолидация всех наших ресурсов. Будем достойны памяти наших героев!» – говорится в заявлении.