В Пятигорске освободили заложников психически нездорового мужчины

Сотрудники правоохранительных органов в Пятигорске освободили двух детей и женщину, которых взял в заложники психически нездоровый мужчина, сообщил глава города Андрей Скрипник.

«Инцидент на ул. Ессентукская благополучно разрешен. Силовики сработали профессионально. Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан, никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», – написал Скрипник в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что мужчина в Пятигорске взял в заложники свою сестру и ее детей.