Мужчина в Пятигорске взял в заложники сестру и ее детей

Мужчина, по предварительным данным, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, закрылся в квартире в Пятигорске со своими родными и требует денег. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в соцсетях.

«В Пятигорске сегодня произошел инцидент на улице Ессентукской. Мужчина, постоянно проживающий в другом регионе, по предварительным данным, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными – сестрой и ее детьми. Объявил, что те – у него в заложниках. Потребовал большую денежную сумму», – написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, «не известно, вооружен или нет подозреваемый. Полиция сейчас ведет с ним переговоры».

Глава края также сообщил, что держит ситуацию под контролем, сейчас он выехал в Пятигорск.

Как сообщает Telegram-канал 112, мужчина «закрылся в квартире и потребовал 200 млн долларов, истребитель и должность начальника Росгвардии России».

Ранее на Камчатке в психоневрологическом диспансере 26-летняя медсестра стала жертвой нападения пациентки.