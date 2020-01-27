Пациентка камчатского психдиспансера напала на медсестру с ножом

На Камчатке в психоневрологическом диспансере 26-летняя медсестра стала жертвой нападения пациентки, сообщили СМИ.

«Сотрудница медучреждения раскладывала таблетки. В этот момент к ней подошла больная, которая несколько месяцев находилась на стационарном лечении, попросила медикаменты и внезапно ударила ее ножом в живот. На крики сбежались санитары и угомонили 53-летнюю пациентку», – сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром воскресенья. Медсестру госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители ведут расследование и выясняют, откуда у пациентки стационара взялся складной нож.

Напомним, ранее пациент психбольницы убил мужчину в Петербурге.