У самолетов Boeing 737 MAX обнаружили две новые неисправности

Американская компания-производитель Boeing обнаружила две новые проблемы с программным обеспечением лайнеров 737 MAX, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо концерна.

Неполадки обнаружены в системе управления полетом и не должны повлиять на предполагаемый срок возвращения самолетов в эксплуатацию в середине 2020 года, сообщает «Интерфакс» .

Новая проблема связана с «гипотетической ошибкой» микропроцессора, которая может заставить самолет набрать или потерять высоту без соответствующей команды, уточнили в компании.

При этом в случае катастроф с самолетом 737 MAX в октябре 2018 и марте 2019 система безопасности привела к тому, что самолеты автоматически начали терять высоту. Однако в Boeing заявляют, что эта и новая проблемы не связаны между собой.

Еще одна обнаруженная неполадка может привести к выключению режима автопилота при подготовке самолета к посадке. Отмечается, что ни одна из новых проблем не наблюдалась во время полета, но внесение изменений в ПО позволит исключить вероятность их возникновения, заверили в компании.

Ранее сообщалось, что американский авиаконцерн Boeing планирует возобновить производство самолетов серии 737 MAX к маю.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в прошлом году, после двух катастроф. На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX.

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