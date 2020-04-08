Завершилось последнее задание дистанционного этапа «Лидеров России. Политика»

Во вторник завершилось последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа Конкурса «Лидеры России. Политика». Оба тестовых блока в срок завершили 8 тыс. 676 участников – 94,9% от числа допущенных.

С 27 марта по 7 апреля участники Конкурса «Лидеры России. Политика», допущенные до дистанционного этапа отбора, последовательно получали доступы к тестам – сначала к тестированию по обществознанию, а затем – к тесту лидерского потенциала, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Второй тест получили возможность пройти только те участники, кто в срок завершил первый: таких оказалось 8 тыс. 798 человек из 9 тыс. 138 конкурсантов, допущенных до дистанционного этапа отбора. Из них своевременно завершили тест лидерского потенциала 8 тыс. 676 человек, или 94,9% участников. В ближайшее время будут подведены итоги этапа, и 15 апреля участники узнают свои результаты. Лучшие получат приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как подчеркнул председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко, политических лидеров, как и лидеров в других областях, тестами не отбирают, «но тестирование позволяет допустить до следующих испытаний только тех, кто обладает нужным объемом эрудиции и способностей».

«Этим участникам предстоит подтвердить результаты дистанционного этапа – пройти контрольное тестирование. Мы используем такой подход, чтобы обеспечить честность конкурса, отсеять тех, кто при выполнении тестов пользовался помощью или подсказками, не обладая нужными знаниями и способностями. Контрольное тестирование может не пройти и тот, кто честно выполнил тесты, но не обладает нужным уровнем стрессоустойчивости. К сожалению, низкая стрессоустойчивость, как и недостаток знаний, говорит о том, что человек не может быть лидером», – уверен Безручко.

Он добавил, что «участники, успешно подтвердившие результаты дистанционного этапа, будут допущены к очным испытаниям, которые станут основным инструментом определения победителей».

«Вместе с тем я считаю, что даже те, кто не сможет выйти в полуфинал, не потратили время зря. По результатам тестирования каждый получит полезный для работы над собой отчет. Сторонняя оценка уровня и саморазвитие с учетом своих сильных и слабых сторон полезны каждому», – сказал председатель экспертного совета.

В ходе проведения обоих тестов технических сбоев со стороны организаторов зафиксировано не было. У участников была возможность заранее проверить свое оборудование и подготовиться к тесту, поэтому обращений в службу поддержки поступило очень мало.

Баллы, набранные участниками за два теста, будут суммированы, конкурсанты с наилучшими результатами будут приглашены на контрольное тестирование с участием экспертов. После дистанционного этапа отбора конкурсантов ждут очные этапы – два полуфинала и финал.

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 25 февраля 2020 года, за 20 дней регистрации на конкурс подали заявки 33 тыс. 986 человек, но доступ к тестам дистанционного этапа получили только те, кто выполнил все обязательные задания.

Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», он проводится по поручению президента России Владимира Путина.