ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе «Даларгина». Теперь стартуют клинические исследования препарата.

«Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, на основе применения агониста дельта-опиоидных рецепторов – синтетического гексапептида «Даларгина», – говорится в сообщении на сайте ФМБА.

В пресс-службе уточнили, что «Даларгин» уже зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей – легких, печени, поджелудочной железы.

Исследования на животных показали, что введение препарата «Даларгин» позволило существенно повысить выживаемость, выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных.

«С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата «Даларгин», доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований «Даларгина» при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», – заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Тем временем правительство России установило, что больницы в период чрезвычайной ситуации могут назначать лекарства не по инструкции, чтобы изучить их эффективность.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина от коронавируса для широкого применения появится не раньше осени. По его словам, к этому времени эпидемия сойдет на нет.

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