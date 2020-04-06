В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о новых региональных практиках по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая сферу медицины и поддержку граждан.

Мониторинг, опубликованный на сайте ЭИСИ, проводился на основе официальных информационных ресурсов региональных властей, СМИ, пабликов в соцсетях и телеграм-каналов.

Отмечен инициативы региональных властей в целом ряде категорий. Так, в категории «Подготовка системы здравоохранения» указано: в Сахалинской области КТ-диагностика проводится в круглосуточном режиме; в Ульяновской области ведется работа по обеспечению защитными противоэпидемическими костюмами; в Республике Саха (Якутия) приостановлены процедуры закупок на приобретение дорогостоящего оборудования за исключением медицинского.

В категории «Поддержка врачей»: в Кемеровской области введены дополнительные выплаты врачам и персоналу, обеспечивающему работу медицинских учреждений; в Ленинградской области переданы автомобили чиновников врачам и волонтерам.

В категории «Деятельность волонтеров»: в Республике Башкортостан оказана помощь в оборудовании стационаров; в Москве – флешмоб #Держисьдруг для помощи бездомным.

В категории «Поддержка бизнеса»: в Ленинградской области принят новый пакет мер по поддержке малых и средних предпринимателей, отменены требования об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам у предпринимателей, получающих господдержку в виде субсидий, а также ввдеены льготы по налогу за имущество; в Кемеровской области снижена налоговая ставка для малых и средних предприятий.

В категории «Инициативы бизнеса» отмечено, что крупные торговые сети отказались от наценки на товары первой необходимости. Кроме того, в Костромской области начат пошив защитных костюмов для медиков швейным предприятием.

В категории «Государство – людям»: Кемеровская область, Красноярский край, Тверская область, Липецкая область освободили жителей от пени и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг; глава Республика Бурятия перечислил часть зарплаты на помощь нуждающимся; в Республике Северная Осетия-Алания сенатор Арсен Фадзаев закупил 5 тыс. защитных масок для врачей; губернатор Омской области Александр Бурков поработал оператором единого колл-центра по вопросам о коронавирусе; глава Республики Алтай провел проверку проведения дезинфекционных мероприятий.

Отмечено, что в Ростовской области принят целый пакет социальных мер. Так, принято решение об освобождении граждан от уплаты взносов за капитальный ремонт за апрель и май; в 1,5 раза увеличен размер прожиточного минимума для расчета среднедушевого дохода семьи; появилась возможность получения социального пособия гражданам, у которых доход превышает прожиточный минимум на сумму от 10 до 1000 рублей; а также выросли ежемесячные выплаты приемным семьям для пожилых и инвалидов до 5000 рублей.

В категории «Образование и развлекательные ресурсы»: глава Башкирии Радий Хабиров провел первый онлайн-урок; в Республике Саха (Якутия) появился бесплатный доступ к образовательному ресурсу «Учи.ру» для всех школьников; в Петербурге увеличены дежурные группы в детских садах с 43 до 70 человек при необходимости.

В категории «Забота о старшем поколении»: губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко перечислил сумму из своей зарплаты и попросил волонтеров купить на данные средства фрукты и витамины для пенсионеров, особенно для ветеранов Великой Отечественной войны.