Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

Причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане (провинция Хубэй), к такому выводу пришла британская разведка, пишет Daily Mail.

Сообщается, что в Ухане расположены Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний, причем в последнем проводились опыты над животными, в том числе над летучими мышами, передает «Комсомольская правда» содержание публикации британского издания.

Американский эксперт биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт рассказал, что лично видел, как сотрудники этих лабораторий изучали вирусы, не соблюдая при этом технику безопасности. Он рассказал, что для подобных экспериментов нужен уровень защиты класса «четыре», а у китайских ученых был только класс «два», обеспечивающий минимальную защиту от заражения.

Достоверность новой версии разведки официальные британские и китайские власти не признали.

Ранее известный вирусолог профессор Виктор Зуев рассказал, что появлению новых инфекций, таких как COVID-19, гонконгский грипп, атипичная пневмония, «испанский грипп», именно в Китае способствуют местный климат, скученность населения и образ жизни китайцев.

Газета ВЗГЛЯД писала о панголинах, которые, предположительно, могли передать людям новый коронавирус.

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