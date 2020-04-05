Проценко оказался удивлен возрастом зараженных коронавирусом пациентов

Главврач больницы в Коммунарке, в которой лечат пациентов с коронавирусом, Денис Проценко рассказал, что медики были удивлены возрастом первых пациентов, зараженных COVID-2019.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», – сказал он в фильме журналиста Антона Красовского, передает RT.

Он пояснил, что все заболевшие были младше, чем ожидалось.

Красовский выпустил фильм о врачах, которые работают в 40-й московской больнице в Коммунарке. В фильме рассказывается о работе медиков, которые сейчас, по сути, живут в больнице, не успевая ездить домой.

В фильме показано, как совершается ежеутренний обход отделения реанимации посредством видеосвязи, как медики одеваются, как проводится МРТ, КТ и т.д.

Отметим, что сам Проценко также заразился коронавирусом. Он, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, чувствует себя приемлемо. Коронавирус у Проценко диагностировали через несколько часов после съемок.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.