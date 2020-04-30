Меркель объявила об открытии школ

Германия решила открыть школы и разрешить спортивные мероприятия, сроки обсудят 6 мая, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы договорились вновь открыть спортивные площадки и культурные учреждения, такие как музеи, выставочные залы, галереи, мемориалы, а также зоологические и ботанические сады – при соблюдении условий», – сказала Меркель, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что 6 мая чиновники обсудят и примут решение о том, в каком порядке и каким образом будут открыты школы, детсады и некоторые спортивные объекты.

Вопрос об открытии таких учреждений культуры находится в компетенции земель, добавила канцлер.

Ранее сообщалось, что больше половины граждан Германии согласились с поэтапным открытием школ, многие поддерживают и возобновление работы магазинов.