Жители Германии поддержали смягчение карантинных мер

В Германии ослабили часть мер по борьбе с коронавирусом. Больше половины граждан согласились с поэтапным открытием школ, многие поддерживают и возобновление работы магазинов.

Большинство жителей Германии поддерживают смягчение ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, следует из опроса, проведенного для программы Politbarometer немецкого телеканала ZDF, передает Deutsche Welle.

Так, 55% респондентов согласны с позицией федеральных и земельных властей по этому вопросу. Еще 30% считают, что мероприятия были смягчены слишком сильно. При этом 13% заявили о недостаточном ослаблении.

Абсолютное большинство (87%) респондентов поддержали действующие ограничения на перемещение. Свыше половины (53%) участников опроса согласны с поэтапным открытием школ, однако каждый третий (32%) считает, что школам следовало оставаться закрытыми.

Возобновление работы ряда магазинов поддержала почти половина (46%) опрошенных. Треть респондентов (34%) хотели бы, чтобы эта мера распространилась и на магазины площадью более 800 кв. метров.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия находится только на начальных этапах пандемии коронавируса, стране еще долго предстоит жить с COVID-19.

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