Центробанк заявил о резком росте объема выданной россиянам ипотеки

В первом квартале 2020 года вырос на 23% объем ипотечных кредитов, выданных россиянам, при этом средневзвешенная ставка в марте опустилась до 8,62%, сообщает Банк России.

По данным регулятора, в первом квартале выдано ипотечных кредитов на сумму 762 млрд рублей. Год назад этот показатель составлял 619,1 млрд рублей, передает ТАСС.

Число выданных жилищных кредитов (308,7 тыс.) увеличилось на 8,5% относительно аналогичного периода прошлого года (284,5 тыс.).

В марте было выдано 122,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 305,5 млрд рублей, совокупный ипотечный портфель на 1 апреля – 7,7 трлн рублей.

Средневзвешенная ставка составила 8,62%. Это на 0,07 процентного пункта ниже, чем месяцем ранее (8,69%), и на 1,8 п.п. ниже, чем 1 апреля 2019 года (10,42%).

Ранее в четверг сообщалось, что Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5%, снижение произойдет в начале мая.