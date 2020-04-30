Сбербанк объявил о снижении процентной ставки по ипотеке

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5%, снижение произойдет в начале мая.

С 6 мая 2020 года Сбербанк снизит процентные ставки, квартиру в новостройке в ипотеку можно будет приобрести по ставке от 6,2%, на вторичном рынке – от 8,1%, сообщили в организации, передает ТАСС.

Ранее Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по снижению до 15% взноса по ипотеке семьям с детьми.

Напомним, правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ипотеку с государственной поддержкой по такой ставке можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей. Для остальных регионов максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей.

Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.