Путин поручил разработать меры по снижению до 15% взноса по ипотеке семьям с детьми

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье.

«Правительству представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», – передает РИА «Новости» текст поручения.

Срок исполнения – 20 мая, ответственный – премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в ОНФ оценили меры поддержки государством семей в условиях коронавируса.

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