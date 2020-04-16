В ОНФ оценили меры поддержки государством семей в условиях коронавируса

Будет правильным, если меры поддержки семей с детьми станут постоянными, без привязки к кризисным ситуациям. Необходимо зафиксировать эти меры в поправках в Конституцию, – сказал газете ВЗГЛЯД член штаба ОНФ Илья Демаков, комментируя инициативы по поддержке семей в условиях коронавируса.

«Хорошо, что в этих сложных эпидемиологических условиях мы говорим о детях и наблюдаем действенные меры поддержки семей. Причем это не только финансовая поддержка, но также организационная и правовая. Это своевременно и правильно», – подчеркнул Илья Демаков, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), замдиректора петербургской Академии талантов, победитель конкурса «Учитель года» 2017 года.

«Эти меры напрямую перекликаются с теми поправками в Конституцию, которые были подготовлены еще накануне текущего кризиса. По сути, нынешние инициативы власти уже стали реализацией этих поправок», – считает Демаков.

С одной стороны, речь идет об экстраординарных мерах поддержки, отметил собеседник. «Мы не можем сейчас твердо сказать, когда отступит нынешняя эпидемиологическая угроза. Мы не можем твердо знать, не возникнет ли такая угроза вновь. Кого-то сократили, кто-то оказался невостребованным в условиях распространения коронавируса, и семья оказалась малообеспеченной. Поэтому решения были приняты так оперативно. Люди смогут получить экстренную помощь без сложной бюрократии», – указал Демаков.

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Но, с другой стороны, будет правильным, если меры поддержки семей с детьми будут закреплены законодательно и станут постоянными, без привязки к конкретным кризисным ситуациям, считает представитель Центрального штаба ОНФ.

«Нужно сделать вывод из этих предложений уже сегодня. Для того чтобы они вошли в систему и остались с нами как нормативная база, необходимо зафиксировать их в качестве поправок в Конституцию», – полагает Демаков.

Напомним, вынесенные на всероссийское голосование поправки к Конституции среди прочего предусматривают заботу о детях как приоритетное направление государственной политики.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат размер пособия на ребенка от трех до семи лет на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Ранее член президентского Совета по науке и образованию Елена Шмелева рассказала газете ВЗГЛЯД, что в России раньше объявленного времени начали выплачиваться пособия на детей до трех лет. «Также были введены новые пособия на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, которые в одночасье стали малообеспеченными», – напомнила Шмелева.

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